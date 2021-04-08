الرئيس العراقى يصادق على قانون الموازنة المالية للعام الحالى

القاهرة - سامية سيد - صادقَ الرئيس العراقى برهم صالح، على قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية للعام الحالى، وأكد صالح - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الخيمس، ضرورة تبنى الإصلاح المالى والاقتصادى ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يسهم فى دعم أهداف التنمية والتقدم.

وقال "إن المصادقة تأتى لتأمين الاحتياجات الضرورية لأبناء الشعب العراقى، ولتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والنفقات الحكومية الضرورية وبما يحقق العدالة الاجتماعية لجميع مناطق العراق وشرائح المجتمع كافة".

يُشار إلى أن مجلس النواب العراقى كان قد صوت يوم 31 مارس الماضى، بالأغلبية على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعراق للسنة المالية 2021.. ووفقًا لقانون الموازنة للعام الحالى الذى تم التصويت عليه في البرلمان، فإن إجمالي النفقات يبلغ 129 تريليون دينار عراقى (89 مليار دولار) ومعدل العجز المخطط يبلغ 28 تريليون دينار عراقى (19.3 مليار دولار).

وجرى تحديد سقف صادرات النفط الخام بمعدل 3 ملايين و250 ألف برميل يوميا بما فيها 250 ألف برميل من حقول إقليم كردستان بسعر 45 دولارا للبرميل الواحد.

