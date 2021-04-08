شكرا لقرائتكم خبر عن حسام زكى من بيروت: رئيس برلمان لبنان عرض طرحا مقبولا للخروج من أزمة تشكيل الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية خلال كلمة ألقاها من بيت الوسط ببيروت، حيث مقر لقائه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان حسان دياب، إنه تلقى طرحا مقبولا من رئيس البرلمان نبيه برى للخروج من مأزق تشكيل الحكومة، وسيتم بحث الطرح مع كافة الأطراف للوقوف على المعوقات.

وأضاف زكى، فى تصريح تم بثه مباشرة من بيت الوسط ونقلته قناة إم تى فى اللبنانية: "قلت لدولة الرئيس إن الوضع يجب أن يشهد حلحلة سياسية أولا حتى نستطيع الحديث عن تحسين الأوضاع الإقتصادية، ووجدت تفهما لديه حول هذه النقطة. ندرك كجامعة عربية بأن الوضع الخاص الاقتصادي والأزمة السياسية يحتاج إلى مساعدة عربية ومد يد العون للأطراف والفرقاء السياسيين وهو ما نحن مستعدون للقيام به إذا ما رغبت الأطراف في ذلك. أتمنى في خلاصة هذه الزيارات أن نصل إلى المنهج الأفضل لكيفية دعم ومساعدة لبنان على الخروج من أزمته الحالية".

وأوضح أن تحسين الأوضاع الاقتصادية في لبنان يتطلب في المقام الأول حلولا للأزمة السياسية الراهنة، مشيرًا إلى أن الجامعة العربية تدرك أن الوضع الاقتصادي والأزمة السياسية القائمة تحتاج إلى مساعدة عربية.

وقال السفير حسام زكي إن جامعة الدول العربية مستعدة لمد يد العون للأطراف والفرقاء السياسيين اللبنانيين في سبيل حل الأزمة اللبنانية، إذا ما رغبت الأطراف المعنية في ذلك الأمر.

وأشار إلى أنه أطلع من دياب، على تفاصيل الوضع المعيشي والاقتصادي في لبنان والذي بلغ مرحلة حرجة ومحفوفة بمخاطر كثيرة، وأن الحديث بينهما كان صريحا حول مستقبل الوضع وكيف يمكن للمجتمعين العربي والدولي تقديم المساعدة.

واختتم قائلا: "أتمنى في خلاصة هذه الزيارات أن نصل إلى المنهج الأفضل لكيفية دعم ومساعدة لبنان على الخروج من أزمته الحالية".