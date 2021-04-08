شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المغرب يشيد بدور البرلمان العربى فى دعم القضايا العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد سفير المغرب بالقاهرة أحمد التازى، بدور البرلمان العربى فى دعم القضايا العربية ومساندة الأشقاء والدفاع عن قضايا المنطقة والتفاعل معها بشكل واضح.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذى جمع بين رئيس البرلمان العربي والسفير المغربي بالقاهرة على هامش اجتماع اللجان تمهيدا لجلسة البرلمان المقررة يوم السبت المقبل.

وأثنى على الجهود الملموسة والبناءة لرئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي خلال فترة وجيزة منذ تولى رئاسة البرلمان ومؤكداً في الوقت ذاته دعم بلاده للبرلمان العربي.