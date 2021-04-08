شكرا لقرائتكم خبر عن ميشال عون: نرحب بأى مبادرة تقوم بها جامعة الدول العربية لحل الأزمة اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى رئيس لبنان العماد ميشال عون اليوم الخميس، مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكى، وأكد أن مبادرة تقوم بها جامعة الدول العربية فى حل الأزمة اللبنانية الراهنة، وأكد للأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكى الذى استقبله قبل ظهر اليوم فى قصر بعبدا، أن الاهتمام الذى تبديه الجامعة العربية حيال لبنان هو موضع تقدير، لأن لبنان من مؤسسى الجامعة والحريصين على احترام ميثاقها وكل القرارات التي تصدر عنها والتعامل معها بإيجابية، وفق بيان صحفى لقصر بعبدا.



وشرح الرئيس عون للسفير زكى الأسباب التي حالت حتى الآن دون تشكيل الحكومة والعراقيل التي وضعت في سبيلها، مؤكدا التزام لبنان تطبيق اتفاق الطائف الذي انبثق منه الدستور والذي يجب أن يكون محترما من الجميع، والعمل استنادا إلى بنوده لاسيما في كل ما يتصل بإنشاء السلطات الدستورية وعملها وانحلالها.



واعتبر رئيس الجمهورية، ان "كل ما يقال خلاف ذلك او يوحي بأن اتفاق الطائف مهدد، هو كلام لا يستند الى الواقع وتروجه جهات معروفة ومعنية بالتأليف"، مذكرا بأن "رئيس الدولة هو الوحيد الذى يقسم اليمين على الدستور للمحافظة عليه".

وكان الأمين العام المساعد السفير زكى، نقل إلى الرئيس عون فى مستهل اللقاء تحيات الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط وتمنياته بان يتوصل الفرقاء اللبنانيون إلى حلول للأزمات التى تعصف حاليا بلبنان، واضعا إمكانات الجامعة بتصرف أى خطوة تساعد على تسهيل الاتفاق بين الأطراف اللبنانيين في المجالات كافة.

وضم الوفد المرافق للسفير زكي، السفير عبد الرحمن الصلح ومديرة إدارة المشرق العربي في الجامعة لمى قاسم ومستشار الأمين العام جمال رشدي والمستشار في مكتب جامعة الدول العربية في بيروت الدكتور يوسف السبعاوي والديبلوماسي ناصر الهاجرى، وحضر عن الجانب اللبناني الوزير السابق سليم جريصاتي، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمستشارون رفيق شلالا وانطوان قسطنطين وأسامة خشاب.