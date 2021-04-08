الأرصاد المصرية تحذر من انخفاض الحرارة 6 درجات

دبي - محمود عبدالرازق - وتوقع الخبراء أن يشهد، طقس اليوم الخميس، انخفاضا فى درجات الحرارة في شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح بين 5 و 6 درجات، بحسب ما نشرته صحيفة "اليوم السابع".

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وقال الخبراء إن من المتوقع أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة، لطيفة على السواحل الشمالية والرياح نشطة، مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة، مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

كما يشهد الطقس نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

ويسود ليلا طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء لطيف على جنوب البلاد.

وتوقع الخبراء أن تكون درجة الحرارة في القاهرة، العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجة.