الأولى من نوعها.. خطوة عسكرية مشتركة بين إسرائيل والإمارات

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر الموقع العبري "ماكو"، صباح اليوم الخميس، أن سلاحي الجو الإماراتي والإسرائيلي يجريان الاستعدادات النهائية لإجراء تدريبات جوية مشتركة بينهما، تبدأ في الثاني عشر من الشهر الجاري، وهذه التدريبات هي الأولي التي ستجري مع سلاح الجو الإماراتي بشكل علني بعد توقيع اتفاقية التطبيع معها.

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وأفاد بأن المناورات العسكرية المشتركة تأتي في إطار التدريبات الدولية (INIOCHOS) والتي ستجرى في اليونان، بمشاركة الأسلحة الجوية لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وقبرص وإسبانيا وفرنسا وسلوفينيا وكندا.

وأكد الموقع العبري أن أهداف المناورات أنها ستحاكي كيفية العمل في بيئة عملياتية مشابه للبيئة التي قد يعمل فيها سلاح الجو الإسرائيلي في مرحلة ما، والتي تشمل محاكاة قصف مطارات "العدو" ومنصات إطلاق الصواريخ المضادة للطائرات، والتعامل مع الطائرات المسيرة المعادية.

ومن المقرر أن تشارك الإمارات بطائرات "إف 16"، خلال المناورات العسكرية المشتركة، بجانب طائرات من أنواع مختلفة لبقية الدول الأخرى المشاركة، على أن تنتهي المناورات في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

ويشار إلى أن الإمارات والبحرين قد عقدتا اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية الرئيس الأمريكي الأسبق، دونالد ترامب.