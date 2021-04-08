مقتل 5 مدنيين في سوريا جراء قصف مدفعي من مناطق سيطرة القوات التركية

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان مركز المصالحة: "في السابع من شهر نيسان/أبريل، بين الساعة 18:30 و 19:10 بتوقيت موسكو، أسفر قصف مدفعي من مناطق سيطرة القوات المسلحة التركية عن مقتل خمسة مدنيين في مدينة تل رفعت بمحافظة حلب، كما أصيب ستة أشخاص بينهم طفلان".

Basil Shartouh

وبحسب الوكالة، فقد تم إطلاق "نحو 200 صاروخ وقذيفة مدفعية" في المناطق التي تتواجد فيها عدة قرى، وتعرضت منازل السكان المحليين لإطلاق نار، "ألحقت أضرار بالمباني السكنية وممتلكات المواطنين السوريين، فضلا عن مرافق البنية التحتية".

في وقت سابق، أفادت وكالة "سانا" السورية، نقلا عن مصادر محلية، أن القوات المسلحة التركية وتشكيلات المعارضة السورية المسلحة المتعاونة معها هاجمت مناطق في محيط مدينتي تل رفعت وعفرين السوريتين، الواقعة في محافظة حلب شمال سوريا.

وتشن تركيا ثلاث عمليات عسكرية في مناطق شمال سوريا منذ عام 2017: "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"مصدر السلام"، ونتيجة لذلك، أقيمت منطقة عازلة أمنية بين مدينتي اعزاز وجرابلس شمال حلب، واحتلت عفرين، وسيطرت على المناطق الحدودية شرقي نهر الفرات.

وتنظر دمشق إلى الوجود العسكري التركي في سوريا على أنه "احتلال غير شرعي".