السفارة الإماراتية في تل أبيب: تحية تقدير واعتزاز لضحايا "الهولوكوست"

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت السفارة على حسابها الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الخميس، تغريدة جديدة لها، أوضحت من خلالها أن ضحايا "الهولوكوست" كانوا ضحية التطرف والكراهية والتمييز.

وقالت السفارة:

في ذكراهم تؤكد دولة الإمارات أن القيم الإنسانية التي تأسست عليها ستبقى راسخة، فالمحبة والتعايش والتسامح من الأساسيات التي تحتاجها البشرية ليعمّ السلام.

وكانت دول الخليج قد شهدت على مدى يومين حدثا هو الأول في تاريخها، يرتبط بإحياء اليهود ذكرى المحارق النازية "الهولوكوست"، حيث بدأ الإسرائيليون وبعض اليهود في العالم، أمس الأربعاء، بإحياء ذكرى "الكارثة والبطولة" في إشارة إلى الهولوكوست وعمليات التمرد التي قام بها اليهود في تلك الأيام.

الجديد هو إقامة احتفاليات بذكرى "الهولوكوست" في دول الخليج، التي لم توقع سوى اثنتين منها (الإمارات والبحرين) على معاهدات سلام مع إسرائيل.

وقالت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية مساء أمس الأربعاء:

أقيم الليلة (الأربعاء) في دبي حدث مثير تحدث خلاله مشاركون مندولة الإمارات وأضيئت خلاله 6 شموع تذكارية. كما شارك في الحفل المغني الدرزي لؤي علي. وقرب نهاية الحدث، أُقيمت صلاة إحياءً لذكرى ضحايا الهولوكوست. المبادرة مدعومة من جمعية يسرائيل ومنظمة UAE-is".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت جمعية الجاليات اليهودية في الخليج عن تنظيم سلسلة من الفعاليات التذكارية التي سيشارك فيها شباب مسلمون من البحرين والإمارات، للتعرف على فظائع الهولوكوست، بحسب الصحيفة.

وقالت الجمعية في بيان إنه في تمام الساعة 19:00 من مساء الأربعاء ستقام فعاليات لذكرى الهولوكوست في البحرين والكويت وقطر والسعودية. وفي الساعة 20:00 ستقام فعاليات في الإمارات وعمان، وفق ما أوردته الصحيفة، التي ذكرت أن احتفالات أخرى ستقام غدا الخميس في دول الخليج بنفس المناسبة.