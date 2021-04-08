عون: نرحب بأي مبادرة تقوم بها الجامعة العربية لحل الأزمة اللبنانية

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار إلى "إن لبنان يلتزم تطبيق اتفاق الطائف الذي انبثق منه الدستور، والكلام أن الإتفاق مهدد لا يستند الى الواقع وتروّجه جهات معروفة ومعنية بتأليف الحكومة".

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وكان قد أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، اليوم الخميس، بعد لقائه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، إن الوضع في لبنان متأزم، لافتا إلى أن هناك أزمتان سياسية واقتصادية، ولا يمكن حل الأزمة الاقتصادية من دون إيجاد مخرج للأزمة السياسية.

وشدد زكي بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب،على أن ​الوضع الاقتصادي​ و​الأزمة​ السياسية في لبنان تحتاجان لمساعدة​ عربية، معربا عن استعداد الجامعة العربية للقيام به في حال وافق الافرقاء على ذلك.

جدير بالذكر أن المشهد السياسي في لبنان لايزال غامضا، منذ استقالة حكومة حسان دياب في أعقاب انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل 200 شخصا، وألحق أضرارا بأجزاء كبيرة من المدينة، وجرى ترشيح سعد الحريري، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لتشكيل الحكومة، لكن دون نتيجة حتى الآن.

ويدور خلاف بين رئيس الحكومة المؤقت سعد الحريري، والرئيس اللبناني ميشال عون، منذ عدة أشهر حول تشكيل هذه الحكومة، الأمر الذي بدد الآمال في تغيير مسار الانهيار المالي المتفاقم في لبنان، والذي وصلت معه الليرة اللبنانية إلى أدنى مستوى لها.