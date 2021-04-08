توجيه من وزير التعليم السعودي بشأن الطلاب قبل العام الدراسي المقبل

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "الوئام" السعودية، أن وزير التعليم، وجه كل قطاعات الوزارة من الجامعات وإدارات التعليم والمؤسسات العامة للتدريب التقني والمهني، بإعداد خطة زمنية لتطعيم العاملين والموظفين في القطاعات التابعة للوزارة بلقاح ضد فيروس كورونا المستجد .

© AFP 2021 / Fayez Nureldine

وكلف الوزير بالتنسيق مع القطاع الصحي بشكل عاجل، على أن تراعي الخطة الزمنية لاستكمال أخذ اللقاح لكل منسوبي القطاعات والمتعاملين (الطلبة وغيرهم) قبل بدء العام الدراسي القادم 1443هـ.

ومن المقرر أن يتولى نائب الوزير ونائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار ومساعد الوزير ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، متابعة ذلك كل فيما يخصه والرفع للجهات المختصة.

وكانت وزارة التربية والتعليم السعودية كشفت عن المواعيد التي حددتها لاختبارات نهاية العام للطلاب في جميع المراحل التعليمية بالمملكة.

وقالت الوزارة إن عملية استكمال ومراجعات مهارات طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي وبداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية ستكون يوم الثلاثاء 1/9 من العام الحالي 1442 الموافق 13إبريل/ نيسان الجاري، وستكون بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد 6/9 الموافق 18 من إبريل نفسه.

وعن رياض الأطفال حددت الوزارة بداية إجازة طلاب رياض الأطفال وطلاب المرحلة ومعلمي ومعلمات رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي بنهاية دوام يوم الخميس 10 رمضان القادم.

وبخصوص إجازة الطلاب في المرحلتين المتوسطة والثانوية، فقد أكدت أنها ستكون بنهاية دوام يوم الخميس 17 رمضان، فيما ستكون بداية اختبار الدور الثاني لجميع المراحل الدراسية يوم الأحد الموافق 20 رمضان، وستكون بداية إجازة نهاية العام للهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المراحل الدراسية بنهاية دوام يوم الخميس 24 رمضان 1442 الموافق 5 يونيو/ حزيران القادم، مع اشتراط أنهاء جميع الأعمال وتسليم النتائج.