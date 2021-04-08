شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند»: توقعات برياح مثيرة للغبار وهطول أمطار على هذه المناطق اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم، اليوم الخميس، أن تتشكل بعض السحب المتفرقة فوق أجزاء من القصيم وحائل والحدود الشمالية، وعسير وربما يهطل منها زخات مطرية.

كما توقع المسند، أن تكون الرياح غربية بفرعيها نشطة، وقد تثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة على نواحي مناطق المدينة وحائل والقصيم.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر توالي درجات الحرارة ارتفاعها على مناطق غرب ووسط وشرق المملكة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من وسط المملكة والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على مناطق شمال المملكة، ويتوقع تكوّن السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة كذلك على شمال شرق المملكة.