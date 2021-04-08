شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ«الشورى» يكشف تفاصيل جديدة بشأن نظام «منع عمل الأطفال» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف عضو مجلس الشورى رئيس لجنة حقوق الانسان، الدكتور هادي بن علي اليامي، تفاصيل السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، والتي توفر بيئة آمنة تدعم الطفولة بالمملكة ومستقبلها المشرق.

ووفقاً لـ”البلاد”، أكد “اليامي” أن القرار يسمح بتشغيل الأطفال ما بين 13 – 15 عاما في أعمال خفيفة ولأوقات معينة، وهذا يعني أن لا يؤثر العمل على صحتهم، وأن لا يكون شاقا ويتجاوز طاقتهم وقدراتهم.

وأضاف أن القرار ينص على أن لا يكون العمل معيقا للأطفال عن مواصلة تعليمهم أو استمتاعهم باللعب.

ولفت إلى أن اعتماد هذه السياسة سيكون لها تأثير إيجابي كبير على الأطفال والقاصرين، لأن من شأن منع تشغيلهم أن يؤدي إلى تزايد معدلات التحاق الأطفال بسلك التعليم وتقليل الفاقد التربوي.