شكرا لقرائتكم خبر عن هل الإصابة بـ«الكحة» من موانع أخذ لقاح «كورونا»؟.. «الصحة» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة أن الإصابة بـ”الكحة” لا يعد من موانع أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد”كوفيد 19″.

وأوضحت الوزارة في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”، أن الكحة لا تعتبر من موانع التطعيم، مضيفة أنه وبشكل عام يتم تأجيل موعد اللقاح لمن يعاني من ارتفاع درجة الحرارة (38.5 أو أعلى).

وشددت على أنه ينبغي إخبار الطبيب في مقر تلقي اللقاح عند الشعور بأي حالة مرضية قبل تلقي اللقاح.

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح كورونا، حفاظًا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، مشددةً في الوقت نفسه على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.