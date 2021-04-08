شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، اليوم، عن اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة. وأشارت قوات التحالف، إلى أن استمرار مليشيا الحوثي في المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والتي وتعد جرائم حرب. وأكدت قوات التحالف أنها تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

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