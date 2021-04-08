شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الصحة الألماني يعلن أن بلاده ستبدأ محادثات مع روسيا حول شراء محتمل لقاح سبوتنيك-في والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان الخميس أن بلاده ستبدأ محادثات مع روسيا حول شراء محتمل للقاح سبوتنيك-في في حال صادقت الهيئة الأوروبية على استخدامه.



وقال الوزير لاذاعة محلية "لقد شرحت باسم ألمانيا لمجلس وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي أننا سنجري مباحثات بشكل ثنائي مع روسيا، أولا لمعرفة متى وأي كميات يمكن أن تسلم"، في قرار اتخذ بعد قرار المفوضية الأوروبية عدم التفاوض باسم الدول الأعضاء الـ27 حول شراء سبوتنيك-في.