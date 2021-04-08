وزارة التربية الكويتية تعلن تفاصيل جديدة بخصوص الدراسة في رمضان

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب جريدة "الأنباء" الكويتية، فقد أصدر فيصل المقصيد وكيل وزارة التربية بالكويت تعميما تم توزيعه على مختلف الإدارات التعليمية تضمن تفاصيل الدوام المدرسي وعدد ساعات مختلف المراحل التعليمية.

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ووفقا للتعميم فقد حدّدت وزارة التربية دوام الهيئات التعليمية في شهر رمضان بثلاث ساعات لجميع المراحل التعليمية.

وبخصوص مرحلة رياض الأطفال، أكد التعميم على أن يكون دوام العاملين بهذه المرحلة ساعتين ونصف، وذلك من الساعة الـ 9.30، وحتى الساعة الـ 12.00 ظهرا.

وبالنسبة لطلبة هذه المرحلة "رياض الأطفال" فقد نص التعميم على أن يكون مدة وجودهم 50 دقيقة فقط، على مرحلتين، الأولى من الـ 10 حتى الـ10.20، والفترة الثانية من الـ10 حتى الـ 10.50.

وبالنسبة للمرحلة الابتدائية، فسيكون دوام العاملين فيها ثلاث ساعات من الـ12 وحتى الـ3.

أما طلبة المرحلة الابتدائية فسيكون دوامهم بحسب التعميم على أربع فترات كل فترة 25 دقيقة، تبدأ الفترة الأولى من الـ1 ظهرا، وتنتهي الفترة الرابعة في الـ 2.55 دقيقة

وأكد التعميم أن دوام جميع المدرسين والموجهين الفنيين ومشرفي المواد عن بعد "أون لاين" ولا يتطلب حضورا إلى مقر العمل، مشيرا إلى أن دوام المديرين يكون بالتناوب وفق التعميمات السابقة.