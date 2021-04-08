بيان رسمي: ارتفاع نسبة التضخم الشهري في مصر بنسبة 0.6%

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب النشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، صباح اليوم، الخميس، فالتضخم سجل 110.9 نقطة مقارنة بنحو 110.3 خلال فبراير/شباط الماضي.

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وأرجع الجهاز في بيانه الارتفاع إلى زيادة أسعار الفاكهة بنسبة 7.1% خلال مارس، واللحوم والدواجن بنسبة 3.7%، والزيوت والدهون بنسبة 0.9%.

وسجلت أسعار الخضروات ارتفعا، هي الأخرى، بنسبة 0.7% خلال الشهر الماضي، بينما ارتفعت الحبوب والخبز بنسبة 0.5%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 0.5%، خلال الشهر ذاته.

وبحسب بيان الجهاز انخفضت أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 1.1%، وتكلفة خدمات النقل بنسبة 0.4% خلال مارس الماضي.

ومعدل التضخم الشهري في مصر يتأرجح ما بين الارتفاع والانخفاض، ففي الوقت الذي ارتفع في شهر فبراير بنسبة 0.1%، كان منخفضا في يناير بنسبة 0.4%، عن شهر ديسمبر 2020، والذي كان متراجعا بنسبة 0.5%، بينما كان مرتفعا في نوفمبر بنسبة 1.1%، كما كان مرتفعا في أكتوبر 2.3%.

لكن بشكل عام اختتم مؤشر التضخم عام 2020 بتراجع ملحوظ حيث شهد المتوسط العام للتضخم لسنة 2020 تراجعا ملحوظا مسجلا 5.1 بالمئة مقابل 8.5 بالمئة في العام السابق عليه.