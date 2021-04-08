الجيش اللبناني يفتتح حملة التلقيح ضد فيروس كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية أن الجيش اللبناني افتتح نحو 21 مركزا في مختلف المناطق اللبنانية لتطعيم العسكريين والمجندين.

وفي السياق نفسه، أعلنت وكالة "شينخوا " الصينية عن تسلم وزارة الصحة وقيادة الجيش في لبنان هبة من الحكومة الصينية تتضمن دفعتين من لقاح "سينوفارم" فيروس كورونا.

وسلم السفير الصيني في لبنان وانغ كه جيان، الهبة إلى وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن وممثل قائد الجيش اللواء الياس شامية، في احتفال أقيم بمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت تم خلاله توقيع وثائق الهبة.

وقال السفير وانغ في كلمة خلال حفل التسليم، إن فيروس كورونا عدو مشترك للبشرية، وإن هزيمته مهمة مشتركة أمام بلدان العالم، وليس أمامنا سوى أن نواصل التضامن والتعاون.

وذكر أن الصين قدمت وستقدم مساعدات من اللقاحات إلى 80 دولة نامية و3 منظمات دولية إنطلاقا من إيمانها ببناء مجتمع مستقبل مشترك للبشرية ومجتمع صحة مشتركة للبشرية.

وأشار الى أن "الشعبين الصيني واللبناني يتبادلان الدعم في مواجهة كورونا ويحاربانها"، لافتا إلى أنه "رغم شح عرض اللقاحات الصينية، تقدم الصين دفعتين من اللقاحات إلى الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني.

وأضاف أن "هذا الأمر يعكس الصداقة العميقة بين حكومة الصين وشعبها وجيشها تجاه الشعب والجيش اللبناني، ودعم الجانب الصيني للجانب اللبناني في مكافحة (كوفيد-19)".

وأعرب وانغ عن "الثقة بأن اللقاحات الصينية ستلعب دورا إيجابيا في رفع قدرات لبنان على الوقاية من الجائحة ومكافحتها".