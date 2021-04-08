الصحة الأردنية ترفع تقريرا يكشف تراجع انتشار الوباء في البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل موقع "الوكيل" الإخباري التقرير الصادر عن وزارة الصحة بشأن الوضع الوبائي في المملكة الذي كشف تراجع بنسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي في إقليم الوسط أمس بعد أن شهدت هذه النسبة ارتفاعات متتالية خلال الفترة الماضية .

وأظهر التقرير تراجع النسبة إلى 38 % أمس بعد أن كانت أول أمس 42 % وهذا يؤشر إلى تحسن الوضع الوبائي في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، بدء استخدام لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في تطعيم المواطنين.

وقال مدير برنامج التطعيم الوطني في وزارة الصحة الأردنية كامل أبو سل، في تصريحات عبر "راديو هلا" الأردني: "الوزارة بدأت بإعطاء اللقاح الروسي "سبوتنيك V" في يوم الأحد للمسجلين عبر المنصة".