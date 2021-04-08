تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها "أنصار الله" قبل دخولها أجواء السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف التحالف، أنه "تم إحباط محاولات عدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل المليشيا وتعد جرائم حرب"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح التحالف العربي، "نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

يشار إلى أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن أمس الأربعاء، اعتراض مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله"، باتجاه خميس مشيط.

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وقال العميد سريع، عبر "تويتر"، إن "سلاح الجو المسير استهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة مسيرة نوع (قاصف 2 كي) وكانت الإصابة دقيقة".

واعتبر المتحدث العسكري أن "الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع والطبيعي على استمرار العدوان (في إشارة إلى عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية) والحصار على بلدنا".

التحالف يرد على "أنصار الله"

قال التلفزيون السعودي إن "التحالف بقيادة السعودية اعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلتقها (أنصار الله) صوب مدينة خميس مشيط جنوب المملكة".

وأكد التحالف أن "محاولات الميليشيات عدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية كما أنها تمثل جرائم حرب".

وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.