السيسي يوافق على اتفاقية قرض بين مصر والصندوق السعودي للتنمية

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس السيسي، رقم 591 لسنة 2020، بالموافقة على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية القرض الموقعة بين حكومة مصر العربية والصندوق السعودي للتنمية بتاريخ 8/4/2016، بحسب ما نشرته صحيفة "الوطن" المصرية.

والاتفاقية تتعلق بمشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز في مدينة الطور، ضمن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء الموقعة بتاريخ 24/8/2020.

وكان مجلس الوزراء المصري، وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية المعدلة لاتفاقية التمويل الموقعة بين مصر، والصندوق السعودي للتنمية، فيما يتعلق بمشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز في مدينة الطور ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.