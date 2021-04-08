السفير حسام زكى: الجامعة العربية حريصة على متابعة الوضع فى لبنان

وقال السفير حسام زكي في تصريح اليوم الخميس، عقب مباحثات أجراها مع الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا الجمهوري، إنه عرض على رئيس الجمهورية اللبنانية، استعداد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لتقديم المساعدة بأي شكل كان، من خلال إجراء سلسلة من الاتصالات المكثفة مع الأطراف السياسية اللبنانية الرئيسية المعنية بالأزمة الراهنة.