عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أطلقت كيا؛ ثاني أكبر شركة مصنعة للسيارات في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، سيارة كيه 8 سيدان (K8)، وهو أول موديل يحمل شعارها الجديد، في الأسواق المحلية.



تأتي السيارة بخيارات محرك بنزين 2.5 لتر و3.5 لتر، ومحرك حقن بنزين مسال سعة 3.5 لترات. وسيطلق موديل آخر بمحرك بنزين هجين سعة 1.6 لتر الشهر المقبل، وفقا لما أفادت به الشركة في بيان.

وتلقت كيا ما يبلغ عدده 24 ألف طلب شراء مسبق لسيارة سيدان الجديدة خلال الـ 12 يوم عمل السابقة، لتحقق بهذا 30% من هدف المبيعات للعام الجاري وهو 80 ألف سيارة، وفقا لها.

"تتوقع الشركة أن يتأثر إنتاج "كيه 8" بنقص شرائح الذاكرة، ولكنها ستبذل كل ما في استطاعتها لتسليم السيارات المطلوبة من دون تأخير كبير"، وفقا لمسؤول بالشركة.

وتخطط كيا لإطلاق الموديل الجديد في الأسواق الخارجية خلال النصف الثاني من العام، وفقا له.

ويتراوح سعر السيارة ما بين 33 مليون وون و45 مليون وون (29 ألف دولار إلى 40 ألف دولار) وفقا للكماليات.

وكانت كيا قد غيرت في يناير اسم الشركة من "كيا موتورز" إلى "كيا"، لتفصل العلامة التجارية عن أعمالها التقليدية المتمحورة حول التصنيع.