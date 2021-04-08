أسباب لآلام الظهر تظهر بشكل مفاجئ.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

يعاني الكثيرون من آلام الظهر المزمنة أو تلك التي تظهر بشكل مفاجئ نتيجة بعض العادات السلبية التي تسبب ضغطاً على العمود الفقري، وفيما يلي مجموعة أسباب يجهلها الكثيرون لآلام الظهر، بحسب موقع ذا هيلثي:



1- التوتر

تشمل المناطق الشائعة لآلام الظهر الناتجة عن الإجهاد والتوتر منطقة العنق والكتفين وأسفل الظهر.

2- أحذية الكعب العالي

تؤدي إلى انزياح مركز ثقل الجسم، وتضغط بشكل إضافي على القدمين، وتضع مزيداً من الضغط على أسفل الظهر.

3- الأطعمة غير الصحية

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر تؤدي إلى التهابات بما في ذلك أسفل الظهر.

4- السراويل الضيقة

تسبب السراويل الضيقة ضغطاً على العمود الفقري ما يؤدي إلى آلام في الظهر.

5- الجلوس لوقت طويل

يسبب الجلوس لوقت طويل تصلب العضلات والضغط على العمود الفقري، خاصة عند عدم استخدام كرسي مناسب يدعم الظهر.

6- التهاب المسالك البولية

الألم في أسفل وأعلى الظهر أو الآلام الحادة في الخاصرة علامة على انتشار عدوى المسالك البولية إلى الكلى.

7- الجلوس على المحفظة

الجلوس على الجيب الخلفي يخل بتوازن الجسم، ويؤدي إلى التواء الوركين والضغط على عمودك الفقري.

8- الهواتف المحمولة

يتسبب استخدام الهاتف في وضع غير صحيح إلى نقرس العنق، وألم أسفل الظهر.