شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. حار في السعودية والبحرين وصحواً بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت درجات الحرارة اليوم الخميس فى منطقة الخليج، حيث تستمر نشاط الرياح والاتربة فى السعودية مع ارتفاع في درجات الحرارة، على أن يكون حاراً في البحرين نهارا ورطباً ليلا.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس أن يستمر توالي درجات الحرارة ارتفاعها على مناطق غرب ووسط وشرق المملكة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من وسط المملكة والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على مناطق شمال المملكة ، ويتوقع تكوّن السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة كذلك على شمال شرق المملكة.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون معتدلاً ثم يتحول الى حار خلال النهار، ويكون رطباً نسبياً خلال الليل.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الخميس صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، يصبح مائلا للحرارة نهاراً، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة على المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.