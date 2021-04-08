شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الموارد البشرية» يكشف مزايا قرار توطين العمل بالمجمعات التجارية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني، عن مزايا قرار قصر العمل في المجمعات التجارية على المواطنين ورفع نسب التوطين في منافذ بيع أنشطة المطاعم والمقاهي وأسواق التموين المركزية الكبرى.

وقال الهزاني في مداخلة لقناة “الإخبارية”: إن تلك القرارات ستسهم في توفير 51 ألف وظيفة عمل جديدة، وإتاحة نظام العمل المرن للباحثين عن وظيفة.

وأكد أن القرارات تستهدف كذلك الطلاب لإدخالهم سوق العمل مبكراً، وكذلك للباحثين عن فرص لزيادة تحسين دخلهم.

وأضاف أن تلك القرارات ستساعد على معالجة ظاهرة التستر التجاري وإعطاء فرصة أكبر للمواطنين لاكتساب الخبرات وتولّي مناصب قيادية في المستقبل، أو إنشاء مشاريعهم الخاصة.

وأشار إلى أن القرار سيبدأ تنفيذه على عدة مراحل بدءاً من تاريخ 25/ 12/ 1442 هـ، وستكون هناك فرق تفتيشية بشكل دوري على المنشآت للتأكد من التزامها بنسب التوطين.