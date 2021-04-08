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سقوط صاروخ للدفاع الجوي السوري في بلدة جنوبي لبنان (صور)

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دبي - محمود عبدالرازق - ونشر صحافي لبناني على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي صورا للصاروخ الذي أطلقته القوات الدفاعية الجوية السورية نحو الطائرات الإسرائيلية خلال التصدي للعدوان الإسرائيلي الأخير على العاصمة السورية دمشق.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام لبنانية، ليل أمس الأربعاء أن أحد صواريخ الدفاعات الجوية السورية لاحق طائرة إسرائيلية فوق المنطقة الحدودية بين البلدين.

وبحسب تلفزيون "المنار" اللبناني، أحد صواريخ الدفاعات الجوية السورية لاحق طائرة حربية إسرائيلية معادية في أجواء المنطقة الحدودية، وسمع دويه في أرجاء الجنوب اللبناني.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدوانا على بعض المواقع العسكرية بريف دمشق الجنوبي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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