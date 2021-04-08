عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وحمة تكشف مفاجأة في حفل الزفاف.. العروس ابنة الحماة

الخميس 8 أبريل 2021

الخليج 365

اكتشفت امرأة في حفل زفاف ابنها في الصين، أن زوجته المستقبلية كانت في الواقع ابنتها المفقودة منذ زمن طويل.



وحسبما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تمكنت المرأة من التعرف على ابنتها، التي انفصلت عنها منذ سنوات عديدة، وذلك بواسطة وحمة على يدها في يوم الحفل.

وخلال الحدث، الذي أقيم في 31 مارس/ آذار في مدينة سوتشو الصينية، لاحظت والدة العريس على يد خطيبته وحمة تشبه تماما تلك التي كانت لدى ابنتها، التي فقدت عندما كانت صغيرة ولم تعد أبدا مرة أخرى، وانقطعت أخبارها منذ ذلك الوقت.

اقتربت "الحماة" من والدي العروس لمعرفة ما إذا كانت الشابة قد تم تبنيها، وصدم السؤال الزوجين، لأن هذا كان سرا محتفظين به لسنوات في العائلة، وتبين أن ابنتهما وقع تبنيها بالفعل منذ حوالي 20 عاما، عندما عثروا عليها بالقرب من الطريق.

وعند اكتشاف ذلك، لم تستطع العروس احتواء دموعها وأكدت أن لقاء والدتها كان حدثا "أسعد" من الزفاف نفسه.

وشوهدت العروس ووالدتها تبكيان وتحتضنان بعضهما البعض خلال اللقاء المفاجئ، كما ذكرت صحيفة "تايمز نيوز ناو".

يشار إلى أنه وقع إتمام مراسم حفل الزفاف بعد أن أكدت الأم أنها تبنت ابنها وأنها فعلت ذلك بعد أن فقدت الأمل في العثور على ابنتها، ما يعني عدم وجود أي علاقة قرابة بين الزوجين.