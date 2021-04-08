شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات الاجتماعية: 3 مزايا يقدمها تأمين الأخطار المهنية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مزايا تأمين الأخطار المهنية للمستفيدين في حالة الإصابة أثناء العمل. وأوضحت التأمينات، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن تأمين الأخطار المهنية للمصابين بإصابة عمل يقدم المزايا التالية: • العناية الطبية. • بدلات يومية لفترة الإجازة المرضية. • تعويضات نقدية في حال إصابة العمل التي ينتج عنها عجز مستديم. وفي وقت سابق أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ثلاث خطوات لمعرفة الأجر المسجل ومدة الاشتراك كالتالي: – تسجل الدخول إلى حسابك في تطبيق تأميناتي أو عبر موقع التأمينات الإلكتروني. – الضغط على رابط التسلسل الزمني للاشتراكات. – الضغط على مدة الاشتراك المراد التحقق منها (ملخص الاشتراك، والمسميات الوظيفية، ومقدار الأجور).

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