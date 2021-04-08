شكرا لقرائتكم خبر عن سباق سيارات في ممشى النسيم بالأحساء.. والمرور يضبط المخالفين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قاد بلاغ المرور السعودي إلى ضبط قائدي مركبتين تسابقا في ممشى حي النسيم في الأحساء، ضاربين عرض الحائط بالأنظمة المرورية وتعليمات الأمن والسلامة. وبحسب البلاغ الذي رفعه أحد المواطنين بالفيديو على حساب المرور في “تويتر”، قاد الشخصان بتهور ودون مراعاة لقواعد المرور. وقال حساب المرور السعودي رداً على البلاغ: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائدي المركبات، وإحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.

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