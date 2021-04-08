"أوبو" تكشف رسمياً عن هاتف Reno5 Z 5G

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوبو تكشف رسميا عن هاتف Reno5 Z 5G

الخميس 8 أبريل 2021

الخليج 365

كشفت شركة الهواتف الصينية ”أوبو“ رسميًا، الأربعاء، عن عضو جديد لتشكيلة Reno5 الضخمة، أطلق عليه اسم Reno5 Z 5G .



ويحتوي هاتف Reno5 Z 5G الجديد على معالج Dimensity 800U، وإعدادات رباعية في الكاميرا الخلفية.

وتم تصميم هاتف Reno5 Z 5G بشاشة AMOLED بحجم 6.43 بوصة، وجودة عرض FullHD +، كما يأتي الهاتف بقارئ لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، مع نتوءة للكاميرا الأمامية المميزة في الجانب الأيسر بدقة 16 ميغابيكسل.

ويتم تشغيل هاتف Reno5 Z 5G بواسطة معالج Dimensity 800U وذاكرة عشوائية 8 غيغابايت رام، وسعة تخزين 128 غيغابايت، وينطلق بواجهة ColorOS 11.1 مع نظام تشغيل Android 11.

وبالنسبة للجزء الخلفي، يأتي الهاتف الجديد بإعدادات رباعية للكاميرا، إذ تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميغابيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميغابيكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميغابيكسل، وآخر بدقة 2 ميغابيكسل لعمق التصوير.

كما يضم الهاتف مجموعة من المميزات في الكاميرا التي تتضمن تسجيل فيديو ليلي فائق، تسجيل فيديو HDR، ميزة Dual-View للفيديو، تصوير Bokeh ديناميكي، وتقنية الذكاء الاصطناعي 2.0 لتحسين المشهد.

ويأتي الهاتف مزودًا ببطارية تبلغ 4310 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السريع حتى 30 واط، ويحتوي الهاتف على منفذ USB-C، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم، و NFC ودعم اتصال الجيل الخامس.