عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قصة شعر الأميرة ديانا تهز عرش بريطانيا.. أسرار تذاع لأول مرة

الخميس 8 أبريل 2021

الخليج 365

حظيت قصة شعر الأميرة ديانا في التسعينات بشعبية بالغة، وتصدرت عناوين الأخبار العالمية، وتحولت إلى واحدة من أشهر قصات الشعر في التاريخ.



وفقًا لموقع IBtimes الأمريكي، لم تكن قصة الشعر الشهيرة للأميرة ديانا مقصودة، لكن المثير للدهشة أن القصة جاءت بشكل عفوي ومفاجئ.

وذكر الموقع أن الأميرة عاشت في عالم يمكن أن يتحول فيه أبسط تغيير إلى قصة تلفت أنظار العالم بأكمله، لذلك اختارت عام 1984، عام مولد ابنها الأمير هاري، لتقوم بتسريحة يصل فيها طول شعرها إلى كتفها.

في ذلك الوقت، أثارت قصة الشعر جدلًا واسعًا، مما دفع الأميرة إلى أن تقرر ألا تطيل شعرها مجددًا، لأن كل مرة كانت تغير فيها شعرها كانت تطغى على الأحداث الملكية والملكة إليزابيث الثانية، على حد قول مصفف شعرها السابق ريتشارد دالتون.

وكشف "دالتون" أن ديانا كانت حريصة على ألا تطغى بحضورها على الملكة مجددًا، لذلك اختارت ألا تقص شعرها قصيرًا مرة واحدة وإنما تدريجيًا وعلى مراحل كي لا تلفت الانتباه.

وقال: "ولكن بعد مرور 5 أعوام، قررت ديانا التخلي عن حذرها السابق، وتغيير قصة شعرها بالكامل".

وكشف سام ماكنايت، مصفف شعر الأميرة ديانا في الفترة منذ 1990 وحتى رحيلها عام 1997، مؤخرًا تفاصيل لقائه بالأميرة ديانا لأول مرة.

وأضاف: "التقيت بالأميرة ديانا لأول مرة خلال جلسة تصوير مجلة فوغ في نسختها البريطانية، ورأيتها تصعد السلم قفزًا وتبتسم لطاقم العمل، حينها تمكنت من إذابة قلوبنا".

وتابع: "بعد جلسة التصوير سألتني الأميرة ديانا عما يمكنني أن أفعل لشعرها لو كنت أملك حرية التصرف فيه، فأجبت بأنني سأقصه بالكامل ونبدأ من جديد؛ ليأتي ردها: لماذا لا تقصه الآن إذن؟".

وذكر "ماكنايت" أنه أعاد ابتكار قصة الشعر الشهيرة مجددًا للممثلة إيما كورين، التي تلعب دور الأميرة ديانا في مسلسل The Crown "التاج".

ومسلسل "التاج"، بطولة أوليفيا كولمان، صدر منه 4 مواسم ويعرض على شبكة نتفليكس، ويتناول المسلسل قصص مقتبسة من حياة العائلة الملكية.