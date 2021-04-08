إعلام: صاروخ سوري يلاحق طائرة إسرائيلية ويسمع دويه في أرجاء لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب تلفزيون "المنار" اللبناني، أحد صواريخ الدفاعات الجوية السورية لاحق طائرة حربية إسرائيلية معادية في أجواء المنطقة الحدودية، وسمع دويه في أرجاء الجنوب اللبناني.

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وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء (الخميس بالتوقيت المحلي)، عدوانا على بعض المواقع العسكرية بريف دمشق الجنوبي.

القصف الإسرائيلي أدى إلى سماع أصوات انفجارات قوية ترددت أصداؤها على الأطراف الجنوبية للعاصمة السورية دمشق، حيث أفاد مراسل "سبوتنيك"، أن الأصوات ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية للأهداف الإسرائيلية.

وكشف مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك"، أن "الدفاعات الجوية السورية تتصدى في هذه الأثناء لصواريخ إسرائيلية حاولت استهداف بعض المواقع العسكرية بريف دمشق الجنوبي عن طريق موجتين من الصواريخ من فوق أراضي الجولان المحتل ومن اتجاه الأراضي اللبنانية.

وبدورها ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للعدوان الإسـرائيلي وأسقط عددا من الصواريخ.

وأفاد مصدر عسكري لوكالة سبوتنيك، أنه

في حوالي (الساعة 12:56 فجر الخميس بالتوقيت المحلي)، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق. وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها.

وأوضح المصدر أن العدوان أدى إلى إصابة أربعة جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

كان آخر عدوان إسرائيلي على الأراضي السورية منتصف مارس/آذار الماضي، حيث تصدت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية بالمحيط الجنوبي للعاصمة دمشق، أطلقت من فوق الأراضي المحتلة باتجاه أهداف عسكرية سورية في المنطقة الجنوبية".