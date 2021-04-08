الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف إسرائيلية جنوب العاصمة دمشق وتسقط عددا منها.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مراسل "سبوتنيك"، إن أصوات الإنفجارات ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لأهداف جوية معادية.

وكشف مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك"، أن "الدفاعات الجوية السورية تتصدى في هذه الأثناء لصواريخ إسرائيلية حاولت استهداف بعض المواقع العسكرية بريف دمشق الجنوبي.

وأكد المصدر، أن

"طائرات حربية إسرئيلية أطلقت موجتين من الصواريخ من فوق أراضي الجولان المحتل. مؤكدا تمكن الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري من التصدي لمعظمها.

وأوضح المصدري الأمني، أن "إحدى موجات العدوان الصاروخي الإسرائيلي، تم إطلاقها من اتجاه الأراضي اللبنانية. مؤكدا استخدام الطائرات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية في تنفيذ العدوان.

وختم المصدر، نعمل حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن العدوان.

وبدورها ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للعدوان الإسـرائيلي وأسقط عددا من الصواريخ.

ونشر التلفزيون الرسمي السوري، مشاهد توضح تصدي الدفاعات الجوية السورية لعدد من الأهداف الإسرائيلية وإسقاطها.

وأفاد مصدر عسكري لوكالة سبوتنيك، أنه في حوالي (الساعة 12:56 فجر الخميس بالتوقيت المحلي)، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق. وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها.

وأوضح المصدر أن العدوان أدى إلى إصابة أربعة جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

كان آخر عدوان إسرائيلي على الأراضي السورية منتصف مارس/آذار الماضي، حيث تصدت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية بالمحيط الجنوبي للعاصمة دمشق، أطلقت من فوق الأراضي المحتلة باتجاه أهداف عسكرية سورية في المنطقة الجنوبية".