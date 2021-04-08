دولة عربية تبدأ إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي في الموعد

دبي - محمود عبدالرازق - كانت الجزائر التي تلقت بالفعل 50 ألف جرعة من لقاح (سبوتنيك V)، قد أعلنت في فبراير/شباط أنها تجري محادثات مع روسيا لإنتاج اللقاح.

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وقال الوزير لطفي جمال بن بأحمد في الإذاعة الرسمية، إن "الدولة لابد أن تواجه تحدي اللقاح، مؤكدا أن الجزائر ستكون مستعدة لإنتاج لقاح جزائري في سبتمبر/أيلول".

وتابع بن بأحمد أن "اللقاح سيتم انتاجه بالتعاون مع شركة المنتجات الدوائية (صيدال)، مشيرا إلى أن الشركة ستحصل على مساعدة من مختبر هندي رائد متخصص في تصنيع اللقاحات. لكنه لم يذكر اسم المختبر".

وكان مدير إدارة الضبط بوزارة الصناعات الصيدلانية بشير علواش، قال بداية مارس/آذار، أنه تم وضع اللمسات الأخيرة مع الشريك الروسي لإنتاج لقاح (سبوتنيك V) المضاد لفيروس كورونا، وفقا لموقع "الشروق" الجزائري.

هذا وتم تسجيل لقاح (سبوتنيك V) من قبل وزارة الصحة في روسيا الاتحادية في أغسطس/آب عام 2020، الذي تم تطويره من قبل المركز القومي للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة "غاماليا".



ونشرت مجلة "لانسيت" العلمية نتائج المرحلة الثالثة من الأبحاث الإكلينيكية للقاح (سبوتنيك V)، مؤكدة فعاليتها العالية وأمانها، حيث إنه وخلال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، أظهر اللقاح معدلات عالية من الفعالية والقدرة على حماية المناعة والأمان وبلغت فعالية اللقاح نسبة 91.6 في المئة.

تمت الموافقة على لقاح "سبوتنيك V" في 56 دولة يبلغ عدد سكانها الإجمالي أكثر من 1.5 مليار نسمة.

ويحتل هذا اللقاح المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها المنظمون الحكوميون.