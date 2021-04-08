شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال المدنية»: تعديل المؤهل العلمي متاح إلكترونياً عبر «أبشر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وكالة الأحوال المدنية أن تعديل المؤهل العلمي إلكترونياً عن طريق منصة أبشر أفراد.

وتلقى حساب الوكالة على تويتر استفساراً جاء فيه: “أحتاج تعديل المهنة و المؤهل العلمي، هل يستوجب موعد؟”.

وردت الأحوال المدنية بقولها: “نعم يلزم حجز موعد لتعديل المهنة، ويمكنك تعديل المؤهل العلمي عن طريق أبشر أفراد”.

وأوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنها تقدم خدمات عدة منها خدمة طلب تعديل المؤهل الدراسي وخدمة طلب تعديل الاسم باللغة الإنجليزية وخدمة طلب تصحيح الحالة الاجتماعية، وطلب ربط السجلات للأبناء بالأم.

وأكدت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن طريقة الاستفادة من هذه الخدمات تتمثل في: تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر أفراد، ثم اختيار خدمات من أيقونة «خدماتي».

ثم اختيار الأحوال المدنية، ومن ثم اختيار مركز الرسائل والطلبات للأحوال المدنية والضغط على طلب جديد ثم اختيار الخدمة واستكمال إجراءاتها.