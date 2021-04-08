شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه خميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قبل قليل، اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه خميس مشيط. وقالت قوات التحالف إنها ستتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين حسب القانون الدولي الإنساني، ووصفت المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين من قبل الحوثيين بـ “جرائم الحرب”.

كانت هذه تفاصيل خبر «التحالف»: اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه خميس مشيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.