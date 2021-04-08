برلماني إيراني يكشف حقيقة الدور السعودي في الاتفاق النووي

دبي - محمود عبدالرازق - وقال أبادي، إن السعودية تشعر بالهلع من قوتنا في المنطقة وهو ما تعكسه تصريحات مسؤوليها.

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ونقلت وكالة "فارس"، مساء اليوم الأربعاء، عن أبادي، النائب عن أهالي ورامين، التي تقع جنوب شرق العاصمة الإيرانية، طهران، أن السعوديين لا دور ولا مكانة لهم في الاتفاق النووي.

وجاءت تصريحات حسين نوش أبادي، تعليقا على تصريح وزير خارجية السعودية، حول طلب مشاركة بلاده في المفاوضات النووية مع إيران، واصفا السعودية بـ"أنها تعاني من التبعية السياسية للغربيين لاسيما الأمريكيين وتسعى لتحقيق طموحات في المنطقة".

وأشار البرلماني الإيراني إلى أنه "لا يمكن فرض السعودية في الاتفاق النووي لا ضرورة لمثل هذا الموضوع"، لافتا إلى أن "أي مفاوضات محتملة مع السعودية ينبغي أن تكون في إطار العلاقات الثنائية وتناقش قضايا وملفات أخرى".

وأكد عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، حسين نوش أبادي، أن الشؤون الإقليمية لن تدرج على جدول أعمال اجتماعات فيينا أو أي اجتماعات حول الاتفاق النووي، مشددا على أن مفاوضات بلاده مع مجموعة (4+1) تركز على أسلوب تنفيذ الاتفاق النووي وإلزام الغربيين بتنفيذ تعهداتهم فحسب.