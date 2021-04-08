في واقعة غير مسبوقة.. قاض مصري يصدر حكما ضد نفسه

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، فقد أصدر نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار محسن كلوب، حكما بتغريم نفسه بسبب رنين هاتفه خلال الجلسة.

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وأوضحت أن كلوب رئيس محكمة القضاء الإداري في محافظة أسوان، أصدر قرارا بتوقيع غرامة قدرها 500 جنيه على نفسه، وذلك أثناء نظره إحدى الدعاوى، لاعتباره أنه تسبب في تعطيل سير العمل أثناء الجلسة عندما رن الهاتف المحمول الخاص به.

وأصدر كلوب القرار أثناء الجلسة، وهو على المنصة أمام المتقاضين، بحسب ما ورد في قرار هيئة المحكمة.

وذكرت الصحيفة أن القرار تسبب في حالة من الدهشة والاستغراب بين المحاميين والمتقاضين المتواجدين في الجلسة، وذلك لكونها الواقعة الأولي من نوعها.

ووفقا للصحيفة المصرية، فإن، رئيس مجلس الدولة أصدر قرارا بإحالة القاضي محسن كلوب للتحقيق، على خلفية هذه الواقعة.

ونقلت عن مصادر قضائية مطلعة أن رئيس المجلس قرر نقل كلوب من رئاسة محكمة القضاء الإداري بأسوان إلى عضو بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة.