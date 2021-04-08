محمد بن زايد: تمنياتنا بعهد جديد من الاستقرار والتنمية في ليبيا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال بن زايد بعد لقائه رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة: "نقف إلى جانب الأشقاء الليبيين في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها بلادهم، وتمنياتنا أن يقود المسار السياسي الحالي إلى عهد جديد من الاستقرار والتنمية في ليبيا".

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وأضاف محمد بن زايد: "ثقتنا كبيرة في قدرة الأشقاء الليبيين على تجاوز كل التحديات".

هذا وأعلن المتحدث باسم حكومة الوحدة الليبية، محمد حمودة الأربعاء، أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة سيجري جولة في عدد من دول الخليج تبدأ من الكويت.