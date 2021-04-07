شكرا لقرائتكم خبر عن راصد جوي يتوقع موجة باردة تؤثر على أجواء المملكة.. تصل 4 درجات بعدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع الراصد الجوي والباحث في الطقس والمناخ سامي الحربي، بمشيئة الله، موجة باردة تؤثر على أجواء المملكة ابتداء من يوم الجمعة المقبل.
وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “ارتفعت الحرارة مساء اليوم الأربعاء، على أغلب المناطق، حتى شمال المملكة مرتفعه عندهم درجات الحرارة”.
وأضاف سامي الحربي: “ويتوقع بأمر الله موجة باردة تؤثر على مناطق المملكة تنخفض معها الحرارة دون الـ ١٠ إلى ٤ درجات على شمال المملكة من الجمعة وما بعد الجمعة بمشيئة الله”.
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