منظمة الصحة العالمية تعلق على علاقة لقاح أسترازينيكا بالجلطات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أصدرت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، بيانا عن علاقة لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالجلطات الدموية.



وأعلنت المنظمة أن الصلة بين لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا وظهور شكل نادر من الجلطات الدموية هو أمر "ممكن لكنه غير مؤكد".

وقال خبراء المنظمة في مجال اللقاحات في بيان: "لا بد من إجراء دراسات متخصصة من أجل فهم كامل للصلة المحتملة بين التلقيح وعوامل الخطر الممكنة"، لافتين الى أن هذه الظواهر "نادرة جدا رغم كونها مقلقة"، علما أن أكثر من مئتي مليون شخص تلقوا لقاح أسترازينيكا-أكسفورد.

وأوضحت اللجنة الفرعية التي التأمت الأربعاء أنها ستواصل دراسة أي معطيات جديدة على أن تجتمع مجددا الأسبوع المقبل و"تنشر توصيات جديدة إذا استدعى الأمر".

كذلك، أوصى خبراء منظمة الصحة بتشكيل لجنة من المتخصصين السريريين لإعطاء مؤشرات إلى أفضل وسيلة ممكنة لتشخيص حالات جلطات الدم والتعامل معها في حال تم رصدها بعد تلقي اللقاح البريطاني-السويدي.

وقبيل صدور بيان منظمة الصحة العالمية، قالت هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية إنه يجب إدراج جلطات الدم كأحد الآثار الجانبية "النادرة جدًا" للقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، لكنها أكدت أن فوائد اللقاح ما زالت تفوق مخاطره.