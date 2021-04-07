إيقاف ضابط ومراقب في شرطة ذي قار جنوبي العراق لقتلهم متظاهرين بأعيرة نارية

دبي - محمود عبدالرازق - بغداد – سبوتنيك. وقالت القيادة في بيان، اليوم الأربعاء، إنه "بعد الأحداث الأخيرة في محافظة ذي قار نهاية شهر شباط الماضي، التي أسفرت عن سقوط ضحايا بين المتظاهرين والقوات الأمنية، وجه السيد القائد العام للقوات المسلحة، قيادة العمليات المشتركة بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في هذه الأحداث".

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وأضافت أن "اللجنة وبعد التحقيق الدقيق والمكثف تمكنت من الوصول إلى نتائج وتوصيات، أبرزها التوصل إلى من قام بإطلاق العتاد الحي مخالفا للأوامر الصادرة بعدم استخدام الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين"، لافتة إلى أنه "تم إيداع ضابط ومراتب من شرطة محافظة ذي قار التوقيف في مديرية أمن الأفراد لوزارة الداخلية مع ضبط (بندقيتين نوع كلاشنكوف ومسدسين) لاستكمال الإجراءات الأصولية بصدد إحالتهم إلى جهة القضاء وحسب الإختصاص المكاني لثبوت قيامهم بإطلاق العيارات النارية باتجاه المتظاهرين بناء على ما تبين من خلال التحقيق واعترافاتهم وإفادات الشهود والمقاطع الفيديوية، التي تم الحصول عليها ومحضر التشخيص بإطلاق النار".

وشهدت مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق، نهاية شهر فبراير الماضي، صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن أدت إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى من المتظاهرين، نتيجة استخدام قوات الأمن الرصاص الحي ضد المحتجين المطالبين بتوفير الخدمات وفرص العمل والإفراج عن ناشطين مدنيين تم اختطافهم من قبل جماعات مجهولة في الأشهر الماضية.