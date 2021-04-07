العراق: القوات الأجنبية ستنتشر خارج البلاد ضمن جدول زمني محدد

دبي - محمود عبدالرازق - بغداد - سبوتنيك. وقال الصحاف في بيان إن "القوات الأجنبية ستنتشر خارج العراق ضمن جدول زمني محدد"، مضيفا أن "القوات الأجنبية المتبقية ستتواجد داخل قواعد عراقية صرفة".

وأوضح أن "بغداد وواشنطن اتفقتا على عدم وجود قوات قتالية في العراق"، لافتا إلى أن "المفاوضات مع أمريكا عقدت برعاية كاملة للسيادة العراقية".

وفي سياق متصل، أعلن اللواء يحيي رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية تشكيل لجنة فنية مع الجانب الأمريكي لتنفيذ مخرجات الحوار الاستراتيجي في الجانبين الأمني والعسكري.

وقال رسول في تغريدات بحسابه الرسمي على تويتر: "على ضوء مخرجات الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكي.، جه القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي ، بتشكيل لجنة فنية برئاسة السيد رئيس أركان الجيش لعقد محادثات فنية مع الجانب الأمريكي".

وأضاف أن تشكيل اللجنة يهدف إلى "إقرار الآليات والتوقيتات المتعلقة بتنفيذ مخرجات الحوار الاستراتيجي في الجانبين الأمني والعسكري".

وبين الحين والآخر، تتعرض الأرتال التابعة للتحالف الدولي في بغداد والمحافظات إلى هجمات بعبوات ناسفة، كما تزايدت خلال الآونة الأخيرة عمليات القصف الصاروخي على السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء والقواعد الأمريكية في البلاد.

وتطالب قوى سياسية وفصائل عراقية مسلحة الولايات المتحدة بالإسراع في سحب جنودها من البلاد، البالغ عددهم 2500 جندي من أصل 3 آلاف جندي من قوات التحالف الدولي التي تنتشر في العراق ضمن الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).