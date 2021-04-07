حدث تشهده دول الخليج لأول مرة في تاريخها... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - بدأ الإسرائيليون وبعض اليهود في العالم، اليوم الأربعاء، بإحياء ذكرى "الكارثة والبطولة" في إشارة إلى الهولوكوست وعمليات التمرد التي قام بها اليهود تلك الأيام.

الجديد هو إقامة احتفاليات بذكرى "الهولوكست" في دول الخليج العربية، التي لم توقع سوى اثنتين منها (الإمارات والبحرين) على معاهدات سلام مع إسرائيل.

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية مساء اليوم: "أقيم الليلة (الأربعاء) في دبي حدث مثير تحدث خلاله مشاركون من دولة الإمارات وأضيئت خلاله 6 شموع تذكارية. كما شارك في الحفل المغني الدرزي لؤي علي. وقرب نهاية الحدث، أُقيمت صلاة إحياءً لذكرى ضحايا الهولوكوست. المبادرة مدعومة من جمعية يسرائيلز ومنظمة UAE-is".

في وقت سابق من هذا الأسبوع أعلنت جمعية الجاليات اليهودية في الخليج عن تنظيم سلسلة من الفعاليات التذكارية التي سيشارك فيها شباب مسلمون من البحرين والإمارات، للتعرف على فظائع الهولوكوست، بحسب الصحيفة.

وقالت الجمعية في بيان إنه في تمام الساعة 19:00 من مساء اليوم ستقام فعاليات لذكرى الهولوكوست في البحرين والكويت وقطر والسعودية. وفي الساعة 20:00 ستقام فعاليات في الإمارات وعمان، وفق ما أوردته الصحيفة، التي ذكرت إن احتفالات أخرى ستقام غدا الخميس في دول الخليج بنفس المناسبة.