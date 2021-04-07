في ظل انتشار السلالات المتحورة للفيروس... تونس: إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - أكدت مراسلة "سبوتنيك" في تونس، مساء اليوم الأربعاء، أن تلك الإجراءات الجديدة، تأتي في ظل انتشار السلالات المتحورة للفيروس في البلاد.

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وأشارت المتحدثة التونسية إلى أن هذه الإجراءات تتمثل في إقرار حظر التجول بداية من الساعة السابعة مساء إلى الخامسة صباحا، وذلك بداية من التاسع من الشهر الجاري، وحتى نهاية الشهر نفسه.

ومن بين الإجراءات الأخرى لمواجهة جائحة كورونا في البلاد، منع التجمعات الخاصة والعامة وغلق الأسواق الأسبوعية، فضلا عن فرض حجر ذاتي إجباري للوافدين من الخارج، وذلك بعد تقديم تحليل سلبي للفيروس، وتطبيق توقيت الحصة الواحدة بكافة الإدارات العمومية خلال شهر رمضان المقبل.

من جهته، شدد وزير الصحة التونسي، فوزي مهدي، على أن الوضع الوبائي خطير ويتطلب اتخاذ إجراءات وقائية صارمة.

ويشار إلى أن وزير السياحة التونسي، الحبيب عمار، قد أعلن، أمس الثلاثاء، أن أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ليس شرطا لدخول البلاد، مبينا أن امتلاك فحص (بي سي آر) سلبي يعد مستندا كافيا للسياح الراغبين بدخول تونس.

وأوضح الوزير أن "تونس تستعد الصيف القادم لاسترجاع القطاع السياحي، وسنأخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية كل من يزور تونس وكل الشعب التونسي، وشعارنا هو (تونس جاهزة وآمنة) بحيث تبقى تونس قادرة على استقبال الناس، لكن في أحسن الظروف الصحية".

وأوضح عمار أن "العمل في المستقبل سيكون فيه تركيز كبير على تطوير السياحة الثقافية وأن تأتي بالسياح في الشتاء والخريف والربيع وليس فقط في الصيف".

ورحب وزير السياحة التونسي بزيادة عدد رحلات الطيران الروسي إلى بلاده، في حال أعربت الشركات الروسية عن مثل هذه الرغبة، مرحبا في الوقت ذاته، بدخول المستثمرين الروس إلى القطاع السياحي التونسي.