بيان مشترك: أمريكا توافق على سحب قواتها من العراق

دبي - محمود عبدالرازق - واشنطن – سبوتنيك. وتناولت الولايات المتحدة والعراق مسألة إعادة انتشار أي قوات قتالية أمريكية متبقية في العراق.

© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service