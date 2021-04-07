الصحة السعودية توجه تحذيرا للمواطنين لمنع تفشي كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد حذرت الوزارة "من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية" في المملكة.

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وشددت وزارة الصحة على أهمية استمرار التقيد بهذه الإجراءات الاحترازية، "حتى يصل المجتمع بإذن الله إلى بر الأمان".

ونصحت الوزارة جميع المواطنين، بالتواصل مع مركز "937" للاستشارات والاستفسارات على مدار اليوم، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة المستجدات المتعلقة بوباء كورونا.

وأعلنت الوزارة تسجيل 783 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 417 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 7044 حالة منها 852 حالة حرجة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 394952 حالة وحالات التعافي 381189 حالة.

ووفقا لبيانات الوزارة فقد سجلت المملكة العربية السعودية، 8 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات جراء الوباء إلى 6719 حالة.