ولي العهد السعودي يطلق الرؤية التصميمية لبرنامج تطوير "العلا"

دبي - محمود عبدالرازق - ويعتبر الهدف الرئيسي من وراء هذه الانطلاقة هو إحياء وتأهيل المنطقة الأثرية الرئيسية في محافظة العُلا بشكل مسؤول ومستدام، في بيئة ثقافية وطبيعية فريدة من نوعها شمال غربي المملكة، فيما يُعد المشروع محطة رئيسة ضمن برنامج تطوير المحافظة، وتحويلها إلى وجهة عالمية رائدة للفنون والتراث والثقافة والطبيعة، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

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وأكدت وكالة "العربية"، مساء اليوم الأربعاء، أن مخطط "رحلة عبر الزمن"، يحظى باهتمام ولي العهد السعودي، وهو يتولى أيضا رئاسة مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، ويتكون من 3 مراحل رئيسة، ومن المقرر أن تكتمل أولى مراحله بنهاية العام 2023.

ومخطط "رحلة عبر الزمن" هو جزء من برنامج تطويري شامل للعُلا تشرف عليه الهيئة الملكية للمحافظة، وتهدف استراتيجية التطوير عند اكتمالها في عام 2035 إلى توفير 38 ألف فرصة عمل جديدة، بالإضافة إلى المساهمة بمبلغ 120 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وأكدت الوكالة السعودية أن المخطط يقدم خارطة تاريخية مميزة لحضارات استوطنت واحات العُلا المتنوعة، على مدار أكثر من 7000 عام من التاريخ البشري، بهدف استثمار الغنى التراثي والثقافي والثراء الطبيعي والجيولوجي للمنطقة، حيث سيتم إنشاء خمسة مراكز تمتد على طول 20 كيلو مترا من قلب العُلا، في محطات أساسية.

ويقدم مخطط "رحلة عبر الزمن" تجارب سياحية مليئة بتفاصيل التنوع التراثي والطبيعي لسكان العلا وزوارها، وذلك من خلال حلول ومفاهيم مستدامة للتنقل والتي تهدف إلى تقليل الازدحام في الطرق وخفض مستوى الضوضاء وتوظيف الطاقة الكهربائية والمستدامة بفعالية، وتعزيز شبكة الربط بين المراكز والأحياء والمواقع التراثية والمواقع السياحية، وتقديم تجارب وخيارات تنقل متنوعة وشيقة تحتفي بجمال الطبيعة والتراث في العلا.