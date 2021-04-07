مصر تدعو لتشكيل حكومة إنقاذ لبنانية بعيدة عن المحاصصة

دبي - محمود عبدالرازق - بيروت - سبوتنيك. تأتي الدعوة المصرية، في وقت تتعثر فيه جهود تشكيل الحكومة لخلافات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف.

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بمؤتمر صحفي في بيروت، إن "مصر حريصة على أمن واستقرار لبنان، وذلك يقتضي إنهاء حالة الجمود الراهنة".

© Sputnik . abedal.kader.albai

وأكد وزير الخارجية المصري ضرورة " تشكيل حكومة إنقاذ خارج نطاق المحاصصة".

وشهدت الفترة الماضية صداما كبيرا بين عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، بعدما دعا الرئيس اللبناني الحريري إلى اجتماع لتقديم تشكيل للحكومة أو عليه ترك منصبه لمن يمكنه تشكيل حكومة لبنانية، على حد وصفه.

وتم تكليف الحريري رسميا بتشكيل الحكومة اللبنانية، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لكنه لم يتمكن من إتمام هذه المهمة بالنظر إلى الخلافات السياسية، لا سيما بينه وبين رئيس الجمهورية، في وقت تشهد البلاد أزمة اقتصادية حادة تلامس الانهيار.

جدير بالذكر أن الدستور لا يلزم رئيس الحكومة المكلف بمهلة محددة لتشكيل الحكومة، ما يعني أن الاعتذار عن التكليف من عدمه يبقى في يد سعد الحريري وحده، ولا يمكن لرئيس الجمهورية أن يلزمه بذلك.

ويعد تشكيل الحكومة شرطا أساسيا من قبل المجتمع الدولي لمساعدة لبنان في تنفيذ خطة إنقاذ بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بما يشمل إقرار خطة إصلاح اقتصادية ومالية وإدارية.